Пожарные рассказали, что произошло в задымленной гостинице "Național"

Густой дым запечатлели на снимках прохожие утром в четверг – что произошло в здании бывшей гостиницы "Național", рассказали пожарные

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Возгорание в четверг утром произошло в здании бывшей гостиницы "Național". Данные об этом подтвердила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Диана Цуцу.

По словам собеседницы, первый звонок поступил в ведомство в 10.30.

"На месте работал один экипаж пожарных. Им удалось локализовать возгорание в 10.42. Риска распространения огня не было. За это время сгорели 10 квадратных метров подвального помещения. Там были старые вещи", — сказала Цуцу.

По ее словам, в результате произошедшего никто не пострадал.