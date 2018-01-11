Еще над одним советским танком в Молдове надругались вандалы - осквернен ИС-3 в Корнештах

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в селе Корнешты Унгенского района, осквернили вандалы, вылив на саму боевую машину и ее постамент килограммы желтой, синей и красной краски, сообщают местные СМИ.

© Photo: deschide.md Танк ИС-3 в селе Корнешты

Порка неизвестно, кто совершил надругательство над памятником. Местная мэрия также пока не приняла никаких мер по приведению монумента в подобающий вид.

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В конце 2016 года волну возмущения граждан вызвало намерение Министерства обороны и подчиненного ему Центра военной истории и культуры снять с постамента этот танк. Тогда, около месяца назад, все закончилось тем, что танк остался стоять на своем месте — несколько депутатов парламента не дали представителям Минобороны снять боевую машину с постамента.

ИС-3 — это советский тяжелый танк разработки периода Великой Отечественной войны, но запущенный в серийное производство лишь в последние ее дни и не успевший принять участие в боевых действиях. Аббревиатура ИС означает "Иосиф Сталин" — это официальное название серий советских тяжёлых танков выпуска 1943-1953 годов.

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