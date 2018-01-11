СМИ: молдаванка попала под поезд в Италии

Гражданка Молдовы погибла на железнодорожных путях, попав под поезд в Италии

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Правоохранительные органы Италии подтвердили гибель 63-летней гражданки Молдовы. По данным итальянской прессы, женщина попала под поезд в Ленанте-суль-Севезо.

Местные СМИ пишут, что инцидент произошел 10 января во второй половине дня. Около 14.30 по местному времени поступил сигнал о железнодорожном происшествии.

По предварительной версии, женщина могла совершить самоубийство. Якобы есть свидетель, который видел, как она сама идет навстречу составу.

После случившегося поезда, которые ехали через указанный участок, стали прибывать с опозданием.