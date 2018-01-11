"Раскройте рты, сорвите уборы": по виадуку мчатся девушки-мажоры

ДТП на ровном месте: пользователи соцсетей активно обсуждают аварию с участием 22-летней мажорки на BMW X6 в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Люксовая иномарка угодила в ДТП: автомобиль марки BMW X6 перевернулся в Кишиневе на ровном месте. По данным онлайн сервиса "InfoTrafic", авария произошла в четверг, в 10.26, на бульваре Дачия (виадук). Автомобиль следовал в направлении улицы Христо Ботева. Из-за ДТП на данном участке дороге образовалась пробка.

Как сообщаются местные СМИ, за рулем BMW X6 находилась 22-летняя девушка. Водитель не справилась с управлением, выехав за пределы проезжей части, и машина наехала на бордюр. Из-за этого автомобиль и перевернулся. В результате аварии девушка не пострадала, однако ей придется выплатить штраф за нарушение ПДД.

Новый автомобиль марки BMW X6 со всеми "наворотами" стоит в салонах 65-70 тысяч евро. Ремонт такой машины обойдется в кругленькую сумму — в 20-25 тысяч евро.

Кстати, как отмечают пользователи, комментирующие это ДТП, данный автомобиль обладает одной из самых лучших систем устойчивости, однако даже это не уберегло девушку от аварии на ровной дороге.