Очередной пожар в Кишиневе: в столице горел супермаркет

Ни дня без возгораний: после пожара в одном из столичных ресторанов в Кишиневе загорелся магазин

КИШИНЕВ, 12 — Spuntik. Утро пятницы в центральном районе Кишинева началось с сирен пожарных. На улице Тестимицану загорелся супермаркет "№1", находящийся в жилом 12-этажном здании.

"Звонок о возгорании поступил в 07.20. На место происшествия прибыло два пожарных расчета. Огонь был потушен в 07.40", — заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

© Sputnik. Stringer Супермаркет Nr.1

По ее словам, пламя не распространилось на жилое здание.

"В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются", — добавила Пушкашу.