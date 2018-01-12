Обыски в Молдове: задержаны пять предполагаемых наркоторговцев

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Прокуроры и офицеры управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований провели обыски на юге республики и задержали пять членов преступной группировки, занимавшейся продажей наркотиков.

© Sputnik / Miroslav Rotari В одном из госведомств Молдовы проходят обыски: есть задержанные

Как сообщили в пятницу в Генинспекторате полиции, подозреваемые распространяли запрещенные вещества в Кагуле, селе Крихана Веке, Тараклии и других населенных пунктах. За ними следили около пяти месяцев.

При обысках в их домах обнаружили 3 килограмма различных видов наркотиков – маковую соломку, марихуану, синтетические наркотики.

Сейчас подозреваемых, возраст которых от 35 до 60 лет, поместили под предварительный арест.

Согласно части 4 (б, д) статьи 217/1 УК РМ, им грозит до 15 лет лишения свободы.