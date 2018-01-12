От тюрьмы до штрафа в сотни тысяч леев - одна взятка

Бизнес на вымогательстве и давлении на судей: житель Кишинева хотел заработать по-быстрому, и теперь ему грозит тюремный срок или штраф в 200 тысяч леев

КИШИНЕВ, 12 — Spuntik. Жителя Кишинева ждет тюремный срок или штраф в размере до 200 тысяч леев (около 10 тысяч евро по текущему курсу Национального банка Молдовы) за вымогательство пяти тысяч евро с целью подкупа судей.

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"Житель столицы задержан по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Под предлогом подкупа судей он якобы требовал и получил пять тысяч евро", — сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра Молдовы.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчина требовал деньги для того, чтобы повлиять на оргеевских судей для вынесения оправдательного приговора по уголовному делу в отношении брата заявителя.

Сообщается, что подозреваемый получил деньги несколькими траншами — сначала тысячу евро, а затем оставшиеся четыре тысячи евро под контролем НАЦ. Мужчину поймали с поличным. На данный момент он задержан на 72 часа. Ему грозит до шести лет тюрьмы, или штраф в размере до 200 тысяч леев.