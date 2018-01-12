Молдаванин напал на пограничников Украины

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 34-летнего гражданина Молдовы, который попытался напасть на пограничников при прохождении контроля. Об этом сообщили в Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел накануне вечером в пункте пропуска "Кучурган".

"При прохождении процедур пограничного контроля при въезде в Украину 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, попытался напасть на пограничника. Его тут же задержали. В ходе проверки личных вещей обнаружен пакет с серо-зеленым веществом похожим на марихуану", — говорится в сообщении ведомства.

О случившемся пограничники сообщили в компетентные органы, чтобы те расследовали действия гражданина Молдовы, которые могут нарушать статьи 305 и 342 Уголовного кодекса Украины.