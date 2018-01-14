В Кишиневе почти неделю не могут найти пропавшую пенсионерку

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Шестидесятилетняя жительница Кишинева Любовь Колесниченко вышла из дома по улице Негруцци 9 января. С тех пор ее никто не видел. Родственники обратились в полицию, однако за 5 дней поисков правоохранительные органы так и не сообщили никаких вестей.

Семья надеется на помощь жителей Кишинева.

"Она худенькая, невысокого роста. Была одета в темно-зеленое кожаное пальто, вельветовые штаны, на голове — коричневая шапочка. Носит короткую стрижку. Женщина чуточку странновато может себя вести, но очень хорошо знает адрес, фамилию и адреса знакомых и родственников", — описала приметы невестка пропавшей Наталья.

Семья Любови Колесниченко находится в отчаянии.

"Мы не знаем, что делать. Только люди с добрым сердцем помогают нам в поисках. Полиция пока ни разу не звонила", — сообщила Sputnik Молдова родственница пропавшей.