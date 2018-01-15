Страшная авария в Молдове: пять человек погибли на месте

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на национальной трассе – пять человек погибли, двое попали в больницу

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Пять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник утром на национальной трассе R2 Кишинев-Бендеры рядом с селом Тодирешть. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Силвия Ветку.

Кроме того, по словам собеседницы, еще двух женщин доставили в больницу скорой помощи в критическом состоянии. Трагедия произошла около 08.30.

"Автомобиль "Audi" ехал в сторону Кишинева на большой скорости, затем выехал на встречную полосу и врезался в машину "Dacia Logan". В результате столкновения пять человек погибли на месте, в том числе двухлетний ребенок", — сказала Ветку.

На месте происшествия до сих пор работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы установить личности погибших и обстоятельства аварии.