Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Адвокат из Дондюшан попался на взятке. Мужчину поймали с поличным в момент получения двух с половиной тысяч евро от некого гражданина.
Он пообещал повлиять на прокуроров из Унген, чтобы поспособствовать позитивному разрешению уголовного дела, в котором фигурирует родственник заявителя. Таким образом, ответственные лица, по замыслу адвоката, должны были назначить процедуру для пересмотра уголовного дела и освободить заключенного.
Возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Адвокат задержан на 72 часа. Ему грозит до семи лет тюрьмы.