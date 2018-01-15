Взятка, или оплата за труд: на чем зарабатывают адвокаты в Молдове

Вечер в одном из ресторанов Кишинева закончился для адвоката наручниками: как мужчина попался на взятке

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Адвокат из Дондюшан попался на взятке. Мужчину поймали с поличным в момент получения двух с половиной тысяч евро от некого гражданина.

© Sputnik/ Rodion Proca Названа сумма самой крупной взятки 2017 года в Молдове

Задержание произошло вечером в воскресенье в одном из кишиневских ресторанов. Как сообщил заявитель, всего адвокат требовал выплатить ему пять тысяч евро.

Он пообещал повлиять на прокуроров из Унген, чтобы поспособствовать позитивному разрешению уголовного дела, в котором фигурирует родственник заявителя. Таким образом, ответственные лица, по замыслу адвоката, должны были назначить процедуру для пересмотра уголовного дела и освободить заключенного.

Возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Адвокат задержан на 72 часа. Ему грозит до семи лет тюрьмы.