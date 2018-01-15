В Кишиневе в результате пожара погиб мужчина - личность скончавшегося пока не установлена

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В Кишиневе в результате пожара погиб человек. Трагедия произошла в ночь на понедельник.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, обугленное тело было обнаружено в заброшенном здании на улице Пьетрарилор.

Личность погибшего пока не установлена.

За последние сутки пожарные и спасатели устранили последствия 19 происшествий. Было задействовано 95 сотрудников Инспектората и 24 спецмашин.

С начала 2018 года в Молдове произошли 64 возгорания, в результате которых погибли семь человек.