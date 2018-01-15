В Кишиневе в результате пожара погиб мужчина

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В Кишиневе в результате пожара погиб человек. Трагедия произошла в ночь на понедельник.
По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, обугленное тело было обнаружено в заброшенном здании на улице Пьетрарилор.
Личность погибшего пока не установлена.
За последние сутки пожарные и спасатели устранили последствия 19 происшествий. Было задействовано 95 сотрудников Инспектората и 24 спецмашин.
С начала 2018 года в Молдове произошли 64 возгорания, в результате которых погибли семь человек.