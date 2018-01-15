Страшная авария в Молдове: полиция рассказала о состоянии выживших

Пять погибших, в том числе и маленький ребенок, и еще двое пострадавших – итог утреннего ДТП в Молдове: в каком состоянии находятся выжившие в аварии

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции Молдовы предоставил детали кошмарного ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе маленький ребенок.

Авария произошла в понедельник утром на национальной трассе R2 Кишинев-Бендеры близ села Тодирешты. Столкновение оказалось настолько сильным, что от автомобилей "Audi" и "Dacia Logan" осталась только груда искореженного металла. От фотографий и видео с места происшествия бросает в дрожь.

Как отметили в полиции, среди погибших — мужчина 22 лет и его дочь в возрасте год и пять месяцев.

"Двадцатичетырехлетняя мать девочки и еще одна 23-летняя девушка находятся в тяжелом состоянии в больнице скорой помощи Кишинева", — сказано в сообщении структуры.

Среди остальных погибших — трое мужчин в возрасте 33, 38 и 64 лет.

"Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего ДТП", — отмечено в сообщении полиции.