Кошмарная ночь: в Молдове в пожаре заживо сгорела женщина

Этой ночью в одном из молдавских сел произошел пожар: в собственном доме, охваченном огнем, заживо сгорела пожилая женщина

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Пожилая женщина в возрасте 83 лет сгорела заживо в пожаре в населенном пункте Четирены Унгенского района, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в службу спасателей поступил в 03.52. На место происшествия был отправлен спецрасчет пожарных. К этому моменту огонь полностью охватил дом и пристройку.

"Внутри здания пожарные обнаружили тело женщины. Обстоятельства этого происшествия расследуются", — сообщили в инспекторате.

В другом случае 35-летняя женщина из села Паустова (район Окница) отравилась угарным газом из-за неисправной печи.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу для оказания медицинской помощи.

"Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям обращает внимание, что нарушение правил использования источников отопления может привести к пожару или отравлению угарным газом с фатальными последствиями. С начала года в Республике Молдова зарегистрировано восемь пожаров из использования с нарушением норм противопожарной безопасности печей", — отметили в Генинспекторате.