Кишинев: три машины, одно ДТП и одна пьяная "сбежавшая невеста"

Кишинев: три машины, одна авария и одна "сбежавшая невеста" - вот что произошло на Ботанике

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Сразу три легковых автомобиля "потерпели крушение" в Кишиневе, причем, в результате одного и того же ДТП. Пострадали двое мужчин, их доставили в больницу.

Инцидент произошел в понедельник на Ботанике, на перекрестке улиц Дечебал, Трандафирилор и Сармизеджетуса.

Очевидцы сообщили, что по улице Дечебал со скоростью, превышающей 100 км/ч, мчался BMW X3. В него врезалось такси, которое выезжало из улицы Сармизеджетуса на улицу Трандафирилор. И почти сразу же в одну из этих поврежденных машин врезался и третий автомобиль.

За рулем BMW была пьяная девушка, за которой приехал другой BMW и увез ее.