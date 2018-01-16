Незаконный бизнес: что нашли у потенциальных торговцев наркотиками

От трех до семи лет за хранение и распространение наркотиков: зачем молдавским наркоторговцам килограммы ртути

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в продаже наркотиков двух мужчин из Дондюшан.

ФСБ РФ Свежее видео - в Кишиневе задержаны потенциальные наркодилеры

По данным следствия, подозреваемые в возрасте 24 и 44 лет торговали героином, амфетамином, экстази и марихуаной. Свой бизнес они развернули на севере республики. Мужчин задержали 12 января. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе обысков, проведенным по месту жительства задержанных, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около двух килограммов марихуаны и еще около пяти килограммов ртути. Общая стоимость конфискованных наркотиков составила порядка 70 тысяч леев.

Подозреваемым грозит от трех до семи лет тюрьмы. Правоохранительные органы предпринимают меры по поиску сообщников задержанных.