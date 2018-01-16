Видеофакт: полиция пресекла канал продажи героина на севере Молдовы

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Двое жителей Дондюшан 24 и 44 лет были задержаны по подозрению в сбыте наркотиков.
По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, один из задержанных ранее фигурировал в ряде аналогичных фактов правонарушения.
Следствие считает, что оба мужчины сбывали героин, амфетамин, экстази и марихуану в северных районах Молдовы.
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Потенциальный дилеры были "повязаны" на дому у одного из них. Там же нашли около двух килограммов марихуаны, 1100 леев, вырученных от продажи "зелья", и бутылку с пятью килограммами ртути.
Общая стоимость конфискованных наркотиков — около 70 тысяч леев.
Если суд признает вину обоих мужчин, им грозит до семи лет тюрьмы.