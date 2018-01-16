Еще один фигурант по делу о дипломатах-взяточниках - в Молдове задержан гражданин Ливана

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Гражданин Ливана отправится на скамью подсудимых за дачу ложных показаний по уголовному делу бывшего почетного консула Сирии в Молдове, который обвиняется в пассивной коррупции.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдовы, за подобное преступление может последовать наказание в виде 57 тысяч леев штрафа или тюремное заключение сроком на пять лет.

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Факт лжесвидетельства относится к допросу ливанца в сентябре 2017 года в Антикоррупционной прокуратуре. Мужчина заявил, что сам был намерен дать взятку, но на самом деле оказалось, что бывший почетный консул Сирии в Молдове вынудил его это сделать.

Ранее стало известно о задержании генерального консула Молдовы в Стамбуле Вячеслава Филипа, а также почетного консула Сирии в Молдове и его брата, подозреваемых в коррупции.

© Sputnik/ Rodion Proca От тюрьмы до штрафа в сотни тысяч леев - одна взятка

В период 2012-2016 годов молдавский генконсул получал взятки в 1000-2000 долларов взамен на ускорение и упрощение консульских услуг для семи человек из Иордании, Ливана, Сирии и Ирака. В прокуратуре добавили, что также он обвиняется в нарушении законодательства в части выдачи документов для въезда и нахождения на территории Молдовы для арабских граждан и в нарушении правил борьбы с международным терроризмом. Следователи отмечают, что в некоторых случаях дипломат способствовал выдаче виз в срочном режиме даже без присутствия человека в консульстве. Сообщается, что за свои услуги генконсул требовал 100-200 долларов.

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В этом же уголовном деле фигурирует почетный консул Сирии в Молдове, обвиняющийся в даче взяток нескольким людям для выдачи документов в консульстве Молдовы в Стамбуле.

Если вина молдавского консула будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 28,6 тысячи долларов и с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет. А сирийскому консулу и его брату грозит от 6 до 12 лет тюремного заключения и штраф 22,8 тысячи долларов.