В Кишиневе грузовик раздавил легковушку: водитель погиб

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Кошмарное ДТП — на одной из улиц в Кишиневе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик, что привело к смерти водителя легковушки.
"Сегодня в 14.08 на улице Перикань в Кишиневе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ совершил обгон, в результате чего столкнулся лоб в лоб с грузовиком DAF. Водитель ВАЗ скончался на месте", — сообщили в полиции.Видео с места ДТП, где столкнулись лоб в лоб два автомобиля>>>
В результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла.
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Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств аварии.