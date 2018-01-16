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ДТП в Кишиневе

В Кишиневе грузовик раздавил легковушку: водитель погиб

© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Чудовищное ДТП в Кишиневе: ВАЗ столкнулся лоб в лоб с грузовиком – от легковушки осталась груда искореженного металла, а водитель погиб

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Кошмарное ДТП — на одной из улиц в Кишиневе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик, что привело к смерти водителя легковушки.

"Сегодня в 14.08 на улице Перикань в Кишиневе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ совершил обгон, в результате чего столкнулся лоб в лоб с грузовиком DAF. Водитель ВАЗ скончался на месте", — сообщили в полиции.

ДТП в Кишиневе
© Photo: Facebook / Radu Vornic
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Видео с места ДТП, где столкнулись лоб в лоб два автомобиля>>>

В результате столкновения легковушка превратилась в груду искореженного металла.

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Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств аварии.

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Теги:
грузовик, водитель, смерть, ДТП, Молдова, Кишинев
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