Убийство в Молдове: забил до смерти и выбросил тело в яму

Спустя год правоохранители нашли тело убитого в яме, куда его выбросил злоумышленник

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства в Кагуле.

Как сообщили в среду в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, о преступлении стало известно 16 января, однако само убийство совершено еще в ноябре 2016 года.

Тогда подозреваемый познакомился с лицом без определенного места жительства, который ютился в пристройке рядом с магазином в Кагуле. Вместе они решили выпить. После у них вспыхнула ссора. В итоге агрессор забил обидчика до смерти, а тело выбросил в яму и сверху забросал камнями.

Сейчас подозреваемый помещен под 72-часовой арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.