Вымогатели в погонах - как это происходит в Молдове

Группа работников правоохранительных органов была задержана по подозрению в вымогательстве денег у бизнесмена

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. По подозрению в коррупции в Молдове были задержаны пять человек — два прокурора столичной прокуратуры, а именно ее отделения в секторе Чеканы, старший офицер уголовного преследования Инспектората полиции столичного сектора Чеканы, следователь Национального инспектората расследований и бывший полицейский.

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По данным пресс-службы генеральной прокуратуры Молдовы, задержанные "выкачивали" деньги из администратора некоей фирмы в обмен на освобождение из-под стражи и прекращение уголовного преследования по делу, где этот бизнесмен и двое его сотрудников проходят обвиняемыми по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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После того, как подозреваемые получили часть требуемой ими суммы, они освободили всех трех задержанных из-под предварительного ареста, изменили им меру пресечения на судебный контроль и вернули часть изъятых при задержании личных вещей.

Позже подозреваемые в вымогательстве призвали бизнесмена и его коллег признать свою вину, так как их действия, якобы, будут квалифицированы следствием как подделка документов.

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Сейчас следствие выясняет, были ли другие лица причастны к этой преступной схеме вымогательства денег. За подобные преступления суд может приговорить к 15 годам тюрьмы.