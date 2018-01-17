В Штефан Водэ пропала пожилая женщина, у которой проблемы с памятью и сердцем

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. В соцсетях репостят объявление об исчезновении пенсионерки в городе Штефан Водэ.

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Сообщается, что 74-летняя Евгения Александровна Вильчинская ушла из дома 11 января и до сих пор не вернулась.

"Была одета в коричневую куртку, серую шапку, ботинки. Рост 175 см. Есть проблемы с сердцем, давлением и памятью. По последним данным, видели кого-то похожего по дороге в сторону Каушан. Может, кто-то ехал со включенным видеорегистратором между Штефан Водэ и Кишиневом с 12 часов 11 января и заметил похожую женщину? Пожалуйста сообщите! Если кто — то располагает, хоть какой-то информацией, звоните дочке: Татьяна 069242117, Большое спасибо!", — написали пользователи Facebook.