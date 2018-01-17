В Новых Аненах осудили любителя детского порно

"И у прокуроров есть маленькие дети" - обвинение сочло слишком мягким приговор великовозрастному растлителю малолетних.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. В Новых Аненах суд приговорил к 21 год тюремного заключения местного жителя 49 лет.

По данным правоохранительных органов, осужденный с 2014 по 2016 год заставлял двух несовершеннолетних девочек 10 и 13 лет совершать действия сексуального характера. Все происходившее мужчина снимал на видео.

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Сообщается, что эти девочки — сестры, из неблагополучной семьи, проживающей в селе Мерены Новоаненского района.

Однако прокуроры считают, что 21 год в пенитенциаре закрытого типа — слишком мягкий приговор, и обжалуют решение суда первой инстанции в Апелляционной палате.