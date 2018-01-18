Как прохожие прохожие спасли девушку, бросившуюся с моста

На крайний шаг девушку из Душанбе толкнули семейные проблемы: но перед тем как шагнуть с моста, она выпила таблетки

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Этот инцидент случился в Таджикистане. В Душанбе 18-летняя девушка попыталась покончить с жизнью и бросилась с моста в реку, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.

"Трагедию предотвратили оказавшиеся рядом неравнодушные люди", — говорится в сообщении силовых структур Таджикистана.

На крайний шаг ее толкнули семейные проблемы. Перед тем как шагнуть с моста, она выпила таблетки.

В настоящее время девушка находится в Ожоговом центре под наблюдением врачей. Ведется расследование.