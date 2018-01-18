Где в Молдове люди остались без света

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Снежные заносы в Молдове в минувшую ночь расчищали 185 человек и 148 единиц техники, сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД.
Было рассыпано на дорогах около 1,2 тысячи тонн антиголололедного материала.
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На 6.00 четверга без света из-за снегопада остались 55 домов в 13 районах — Теленештском, Штефан-Водском, Криулянском, Оргеевском, Хынчештском, Новоаненском, Кагульском, Кантемирском, Басарабяскском, Леовском, Унгенском и в Гагаузии.
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