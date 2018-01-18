Видеофакт: в Кишиневе задержали "продавцов счастья"

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Четыре столичных жителя в возрасте от 26 до 34 лет были задержаны в Кишиневе.
По данным генерального инспектората полиции МВД Молдовы, задержанные подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Кишинева.
Взялись ли в Молдове за "наркобарыг" >>>
Посредством мессенджеров Viber, Telegram и WhatsApp дилеры связывались с потенциальными клиентами. Пять граммов "зелья" они продавали за 300 леев. Наркотики продавцы прятали в специально отведенных местах, после чего высылали покупателям фотографии локаций.
Общая сумма конфискованных наркотиков составляет 70 тысяч леев.
Виновным в подобных преступлениях грозит до 15 лет тюрьмы.