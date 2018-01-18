Видеофакт: в Кишиневе задержали "продавцов счастья" - изъятое у них "счастье" стоит 70 тысяч леев

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Четыре столичных жителя в возрасте от 26 до 34 лет были задержаны в Кишиневе.

© AP Photo / Peter Dejong Незаконный бизнес: что нашли у потенциальных торговцев наркотиками

По данным генерального инспектората полиции МВД Молдовы, задержанные подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Кишинева.

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Посредством мессенджеров Viber, Telegram и WhatsApp дилеры связывались с потенциальными клиентами. Пять граммов "зелья" они продавали за 300 леев. Наркотики продавцы прятали в специально отведенных местах, после чего высылали покупателям фотографии локаций.

Общая сумма конфискованных наркотиков составляет 70 тысяч леев.

Виновным в подобных преступлениях грозит до 15 лет тюрьмы.