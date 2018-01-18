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Следствие: в Кишиневе ребенок из интерната попал в сексуальное рабство

CC0 / yandso1
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Директор интерната в Кишиневе продал ребенка в сексуальное рабство - так считает следствие

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. В суд передано дело, по которому обвиняемыми в торговле детьми являются директор кишиневской гимназии-интерната и некий столичный бизнесмен.

исправительное учреждение
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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По данным правоохранительных органов, директор гимназии передал бизнесмену ребенка, находящегося на балансе этого учебного заведения.

С мая по сентябрь 2017 года этот мальчик, из неблагополучной семьи, жил в квартире в Кишиневе вместе с мужчиной, который "сексуально эксплуатировал" его.

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Когда ребенка освободили из сексуального плена, ему потребовалась серьезная психологическая помощь.

Обвиняемым, которые находятся под арестом, грозит пожизненное заключение либо до 20 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Теперь же органы следствия рассматривают многочисленные жалобы на незаконную деятельность директора гимназии-интерната.

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Теги:
сексуальное рабоство, интернат, обвиняемый, ребенок, директор, пожизненное заключение, насилие, тюрьма, дети, обвинение, следствие, полиция, приговор, суд, Кишинев, Общество
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