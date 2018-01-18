Видеофакт: бранокьерский бум на севере Молдовы - найден целый арсенал оружия у троих человек, промышлявших незаконной охотой в Бричанском районе

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Незаконной охотой занялись трое граждан Молдовы в приграничной зоне, из-за чего и были задержаны сотрудниками Погранполиции МВД.

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Инцидент произошел в среду близ сел Перерыта и Гримэнкэуць Бричанского района.

Дома у задержанных прошли обыски. 40-летний житель села Гримэнкэуць держал у себя два ружья 22 и 7,62 калибра, обрез 12 калибра, 101 патрон, оптические приборы. А во дворе его дома стоял зарегистрированный в Польше джип без каких-либо документов, удостоверяющих право на владение им.

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Дома у 34-летнего мужчины, еще одного подозреваемого, нашли два обреза, 15 патронов для охотничьего оружия и пять гильз, а также — останки убитых на охоте животных: косули, кабана и зайца.

В автомобиле 25-летнего жителя села Пырыта были обнаружены патроны от охотничьего оружия. Мужчина ездил на джипе с британскими номерами.