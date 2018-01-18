В Молдове растет число оставшихся без электричества населенных пунктов

Спасатели предоставили обновленную информацию по чрезвычайным происшествиям, вызванным неблагоприятными погодными условиями в Молдове

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. В связи с непогодой частично отключена подача электроэнергии в 275 населенных пунктах 18 районов Молдовы. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по ЧС МВД страны.

"Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии потребителям", — сказано в сообщении.

Кроме того, к ликвидации последствий в срочном порядке привлечены 135 единиц спецтехники и 375 рабочих.

Спасателям пришлось освобождать из снежного плена десятки транспортных средств на юге и в центре республики. Только рядом с селом Суслень Оргеевского района застряли 27 автомобилей, в которых находились 48 человек, в том числе шесть детей. Все транспортные средства продолжили путь, когда вмешались спасатели.

На трассе M14 Бельцы-Кишинев в Теленештах водителям остановившихся из-за погоды фур пожарные оказали помощь и дали горячие напитки.

Также пришлось помочь продолжить путь автомобилю скорой помощи, который застрял в снегу по дороге на вызов в село Кобылня.

Другие автомобили застряли в селе Кэинарь, Ниспоренах, Шолданештах, Дубоссарах, Чимишлии и Кишиневе.