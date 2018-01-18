Снегопады в Молдове - через какие таможенные пункты не нужно ехать, сообщили в Таможенной службе

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Из-за непогоды приостановлена работа таможенного пункта "Басарабяска".

По данным пресс-службы Таможенной службы Молдовы, причина — технические неполадки информационной системы на украинской стороне.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов временно не работают таможенные пункты "Джурджулешть-1" и "Чадыр-Лунга-2". Причина — аварийный обрыв линий электропередач на территории Украины.

Также частично приостановлено перемещение на пароме в таможенном пункте "Моловата", между селами Моловата Веке и Моловата Ноуэ. Причиной тому — сильный ветер.