Жертвы зимы: в Страшенах целая семья угорела

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Два человека в состоянии комы госпитализированы, еще один скончался в пятницу утром в Страшенах в результате сильнейшего отравления. Информацию об этом подтвердили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

"По причине неисправности системы у нескольких человек диагностировано тяжелое отравление. Их в бессознательном состоянии нашел один из родственников, находившийся в другой части дома. Он и позвонил в скорую помощь", — сказано в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что звонок поступил в 07.11, а спустя пять минут на месте происшествия уже были два автомобиля скорой помощи.

"Врачи обнаружили трех человек, двое из них, в том числе ребенок, находились в состоянии комы, третий – скончался", — добавили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

После оказания первой помощи пострадавших доставили в больницу.