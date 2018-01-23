Морозы в Молдове: два человека замерзли и погибли

Снижение температуры в Молдове привело к жертвам – два человека умерли, замерзнув на улице, еще несколько пострадали

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Врачи не смогли спасти жизни двух человек, которых нашли на улице в бессознательном состоянии. Об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко В Молдову приходят сильные морозы

"Двух человек из районов Фалешты и Новые Анены нашли без сознания на улице. Врачи оценили их состояние, как крайне тяжелое. Показатели гемодинамики были нестабильны. Несмотря на усилия медиков, они скончались по дороге в больницу", — сообщили в ведомстве.

Морозы привели к тому, что еще двое мужчин были доставлены в медучреждение с обморожением пальцев ног. Это 57-летний и 64-летний жители районов Хынчешты и Окница.

Еще у семи пациентов врачи диагностировали переохлаждение. В том числе 15-летняя девушка, которую прохожие ночью нашли на улице и вызвали скорую помощь.

Как уточнили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, почти все пострадавшие – из социально-уязвимых семей. Два пострадавших – без определенного места жительства.