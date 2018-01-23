В Приднестровье произошел трагический случай на охоте

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Водолазы Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья обнаружили в Днестре тело без вести пропавшего Михаила Николаева. Молодой мужчина пропал утром 21 января на охоте в районе острова около левого берега Днестра со стороны села Парканы, о чем в правоохранительные органы сообщил отец Михаила, рассказали в пресс-службе МВД.

"Подстрелив утку, Михаил сел в лодку и поплыл за добычей вниз по течению. Спустя время он исчез из поля зрения своего отца в густом тумане. Позже лодка была обнаружена перевернутой, мужчины в ней не было", — сообщили в МВД.

Вчера в течение всего дня до сумерек проводились водолазные работы специалистами управления по чрезвычайным ситуациям. Было обследовано дно реки, но поиски не дали результатов. Сегодня работа была продолжена, и водолазы обнаружили в Днестре утонувшего охотника без видимых признаков насильственной смерти.

Тело направлено на судмедэкспертизу. Проводится доследственная проверка.