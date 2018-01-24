Взрыв в Новых Аненах: два человека в больнице

Пожар и взрыв в Новых Аненах привел к госпитализации двух человек

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Два человека попали в больницу с ожогами и отравлением в результате пожара, произошедшего в их доме в Новых Аненах, сообщили в среду в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Инцидент произошел во вторник вечером. Около 21.36 в службу поступил звонок о возгорании. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Они потушили возгорание, но до этого уже успел взорваться газовый баллон.

В итоге 62-летние хозяева получили ожоги первой степени и отравление угарным газом. Их доставили в больницу. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.

По данным Генинспектората по ЧС, с начала года в Молдове произошел 121 пожар. В результате погибли 18 человек.