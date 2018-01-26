Прорывы труб: улицы могут превратиться в каток, в домах отключили воду

В сети появилось видео последствий прорыва водопровода в центре Кишинева – вода разливается на проезжую часть, которая на морозе может превратиться в каток

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Сразу несколько аварий городских водопроводных систем произошли в пятницу в молдавской столице. Об этом сообщил поставщик АО "Apă-Canal Chişinău".

Последствия одной из них запечатлел на видео прохожий. Затем оно появилось в сети. На кадрах видно, как на проезжую часть льются потоки воды, которая замерзнет из-за минусовых значений температуры воздуха, что создаст сложности водителям и пешеходам.

Как сообщили в АО "Apă-Canal Chişinău" прорыв выявили около 09.30 на площади Кантемира между Измаильской улицей и бульваром Негруцци. Планируется, что полностью работы по ремонту водопровода завершатся к 16.00.

Недалеко от этого места приблизительно в то же самое время произошел еще один прорыв водопровода. На этот раз авария зарегистрирована в подвале жилого дома. Из-за этого отключили подачу воды в домах по улице Албишоара с номерами от 20 до 24, в том числе все дроби, а также на улице Измаильской – дома от 102 до 104 (в том числе дроби).

Всего же поставщик зарегистрировал этим утром почти 40 прорывов, в том числе небольшие. Отключать подачу воды пришлось в шести случаях. Возобновят ее не позднее 16.00.