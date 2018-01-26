Страшная авария: четыре сотрудника "Почты Молдовы" погибли

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Четыре сотрудника ГП "Почта Молдовы" погибли в пятницу утром после того, как автомобиль, в котором они находились, несколько раз перевернулся и врезался в грузовик. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.
По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в 09.50. По предварительным данным, 64-летний водитель служебного автомобиля "VAZ 2107" не справился с управлением, перевернулся и врезался в грузовик "Mercedes", за рулем которого находился 61-летний уроженец Единецкого района.
"Все погибшие пассажиры и водитель – сотрудники ГП "Почта Молдовы". Они из Рышканского района. По факту произошедшего открыто уголовное дело", — пояснили в полиции.
Расследованием будут заниматься сотрудники местного инспектората.
- Четыре сотрудника "Почты Молдовы" погибли в аварии
- Четыре сотрудника "Почты Молдовы" погибли в аварии
- Четыре сотрудника "Почты Молдовы" погибли в аварии