Страшная авария: четыре сотрудника "Почты Молдовы" погибли

В пятницу утром в Рышканском районе погибли четыре сотрудника "Почты Молдовы", попавшие в ДТП на служебном автомобиле

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Четыре сотрудника ГП "Почта Молдовы" погибли в пятницу утром после того, как автомобиль, в котором они находились, несколько раз перевернулся и врезался в грузовик. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

По данным правоохранительных органов, трагедия произошла в 09.50. По предварительным данным, 64-летний водитель служебного автомобиля "VAZ 2107" не справился с управлением, перевернулся и врезался в грузовик "Mercedes", за рулем которого находился 61-летний уроженец Единецкого района.

"Все погибшие пассажиры и водитель – сотрудники ГП "Почта Молдовы". Они из Рышканского района. По факту произошедшего открыто уголовное дело", — пояснили в полиции.

Расследованием будут заниматься сотрудники местного инспектората.