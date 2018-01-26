Страшная находка: в Кишиневе среди мусора обнаружили тело младенца

Работники одного из пунктов по переработке отходов в Кишиневе обнаружили среди мусора пакет с телом младенца: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Чудовищная находка на пункте по переработке отходов в Кишиневе: среди мусора работники нашли пакет с телом недоношенного младенца. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

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"Инцидент произошел вчера около 14.00 на улице Узинелор (Заводская) столичного сектора Чеканы. Рабочие нашли в пакете тело недоношенного младенца. На место происшествия прибыла оперативная группа полиции и медик-криминалист", — сказала Стати.

По ее словам, в результате осмотра эксперт определил, что речь идет о 4-5-месячном плоде, который, вероятнее всего, появился на свет мертвым в результате выкидыша.

"Плод передали на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего — как плод оказался на пункте переработки отходов, на который свозится мусор со всей столицы", — пояснила Стати.

Она добавила, что специалистам предстоит определить, в каком районе Кишинева выбросили в мусор пакет с недоношенным младенцем, и кто это сделал. Однако, как отметила собеседница, в таких случаях — когда плод окончательно не сформировался и произошли спонтанные преждевременные роды, то биологической матери ничего не грозит.