Кража в Молдове: воры вынесли из дома ценности на полмиллиона

Во Флорештах воры ограбили дом, вынесли драгоценности и деньги, а потом один из них решил роскошно пожить

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Окницы и Флорешт по подозрению в совершении крупной кражи.

Как сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, 23 января во Флорештах обокрали дом, о чем его владелец сообщил в правоохранительные органы.

По словам потерпевшего, воры проникли в помещение, когда хозяин был на работе. В итоге они вынесли драгоценности, золото и деньги. Общая стоимость украденного составляет 460 тысяч леев.

Следователям удалось установить личности подозреваемых, у которых обнаружили драгоценности.

Их уже вернули владельцу. А вот деньги один из задержанных успел потратить. На них он приобрел себе автомобиль BMW.

По факту кражи открыто уголовное дело по статье 186 УК РМ. Молодым людям грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.