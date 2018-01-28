Стало известно, ждать ли в Молдове очередной снежной бури в апреле

Метеоролог Лидия Трещило в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, возможен ли в этом году "снежный апокалипсис" посреди весны 2018 года

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. О том, что "у природы нет плохой погоды" в Молдове после снежного бурана, лютовавшего в республике в апреле минувшего года, сегодня вряд ли кто-то отчается говорить. Тогда стихия показала разбалованным солнцем и теплом жителям страны свое страшное лицо, а добавляли красок к апокалиптической картине распустившиеся и согнувшиеся под тяжестью мокрого снега цветущие ветки абрикосов и вишен.

В нынешнем году зима долго скупилась на снег, и фактически случилось так, что первый снег в Молдове стал чуть ли не единственным, а вот морозец пару-тройку раз под "щекотал косточки" жителей республики. Правда, быстро отступал, видимо будучи "нерешительным" без сопровождения своей "подруги" метели.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Апрельский снегопад: было ли в Молдове нечто подобное

Между тем, как известно, природа, как правило имеет обыкновение компенсировать все, что не было ей дано вовремя. Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: стоит ли ожидать очередных снежных сюрпризов от "Ее Величества" стихии в разгар весны нынешнего года, либо на этот раз погода будет более милостивой?

Ответ на этот вопрос в эксклюзивном комментарии дала начальник Управления метеорологии государственного гидрометцентра Лидия Трещило.

"То, что случилось в 2017 году, в апреле, когда Молдову засыпало снегом, смело можно было назвать природной аномалией. Такое явление произошло впервые за всю историю метеонаблюдений. В этом году, я думаю, не следует ждать подобной ситуации. Апрельские события 2017 года, это скорее исключение из правил, и малоснежная зима — не показатель, что природа может "компенсировать все" весной", — отметила метеоролог.

Однако, по словам специалиста, расслабляться жителям республики, особенно аграриям, не стоит, поскольку в весенний период, учитывая возможные заморозки, сельхозкультуры могут быть подвержены серьезной опасности заморозков, а некоторые могут "не устоять" под дыханием ночных морозов.

Между тем, в народе давно бытует примета: раз зима была почти бесснежной, то все, что природа не додала в январе и феврале, может быть с лихвой компенсировано весной и летом, что время года, которое должно быть теплым, может оказаться очень холодным и дождливым.

"Мы, специалисты, естественно больше доверяем науке, чем приметам. В мире происходит изменение климата, температура воздуха, в среднем, повышается на два-три градуса. Я думаю, что и наш мудрый народ заметил, что в связи с потеплением на планете, многие приметы, которые передавались от дедов, из поколения в поколение, сегодня просто "не работают", — заявил Лидия Трещило.

Кто-то из острых на перо жителей Урала написал в соцсетях в мае 2017 года: "Если весна не одумается, вместо ласточек прилетят пингвины". Хотелось бы, чтобы в 2018-м, в Молдове весна полностью вступила в свои права и прецедентов, больше похожих на апокалипсис, чем на конец самого цветущего в году месяца, нее повторялось. Но, как говорится, поживем — увидим…