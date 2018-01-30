Три гражданина Молдовы погибли в чудовищном ДТП в России

Представители генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы отправятся в Россию, чтобы доставить домой тела погибших в аварии соотечественников

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В кошмарном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Калужской области (Россия) погибли трое граждан Молдовы, сообщили во вторник в пресс-службе генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Информация об аварии в регионе города Мещовск Калужской области, на трассе М-3, поступила в правоохранительные органы 28 января в 23.34. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в аварии погибли пассажиры автомобиля Volkswagen Golf: женщина 1987 года рождения, мужчина 1982 года рождения, мужчина 1990 года рождения, пассажир автомашины Volkswagen Pasat, мужчина 1981 года рождения. Как отмечают некоторые российские СМИ, столкновение автомобилей произошло лоб в лоб.

"В результате столкновения автомобилей Volkswagen Golf и Volkswagen Pasat трое граждан Молдовы погибли. Речь идет о двух мужчинах в возрасте 37 и 28 лет и 31-летней женщине. Водитель Volkswagen Golf — 34-летний гражданин Молдовы — получил травмы. Он и еще четыре человека госпитализированы в районную больницу города Сухиничи", — сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

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Там также сообщили, что сотрудники Генинспектората отправятся сегодня в Российскую Федерацию, чтобы привезти домой тела погибших в ДТП соотечественников.