Бесплатная проституция - новое "развлечение" в Молдове

Четырех девочек из бедных семей заставляли удовлетворять клиентов по всей Молдове - сутенеры были задержаны, их ждет суд

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Четверо мужчин и две женщины были задержаны в Кишиневе по подозрения в торговле людьми, в частности, детьми в целях сексуальной эксплуатации.

© AFP 2018/ ANP / Jeroen Jumelet Американец-сутенер зарабатывал на молдавских девушках

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, пользуясь бедственным финансовым положением своих жертв, задержанные поселили четырех девочек в возрасте от 15 до 17 лет в Кишиневе.

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Своих невольниц сутенеры развозили по различным населенным пунктам страны и заставляли их оказывать услуги сексуального характера многим лицам, зарабатывая на этом деньги.

За подобные преступление признанным виновными грозит до 20 лет тюрьмы.