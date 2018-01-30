Бесплатная проституция - новое "развлечение" в Молдове

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Четверо мужчин и две женщины были задержаны в Кишиневе по подозрения в торговле людьми, в частности, детьми в целях сексуальной эксплуатации.
По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, пользуясь бедственным финансовым положением своих жертв, задержанные поселили четырех девочек в возрасте от 15 до 17 лет в Кишиневе.
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Своих невольниц сутенеры развозили по различным населенным пунктам страны и заставляли их оказывать услуги сексуального характера многим лицам, зарабатывая на этом деньги.
За подобные преступление признанным виновными грозит до 20 лет тюрьмы.