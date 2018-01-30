В центре Кишинева подожгли государственный флаг - фотографии разлетаются по соцсетям

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Государственный флаг Молдовы, установленный под Аркой Победы в центре Кишинева, был подожжен.

На фотографии, опубликованной в соцсетях известным кишиневским фотографом Валерием Корчмарём, видно, что край полотна флага обожжен.

"Позор! В центре города обгорелый флаг страны! И никому нет дела!", — написал Корчмарь.

Согласно статье 347 Уголовного кодекса Республики Молдова, надругательство над национально-государственными символами (флагом, гербом, гимном) Республики Молдова или другого государства наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до трех лет.