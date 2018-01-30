17:03 30 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Евро

Молдавские прокуроры в шоке - преступники удивили своей хитростью

© REUTERS/ Dado Ruvic
Происшествия
Получить короткую ссылку
483 0 0

Отмывание денег в прямом и переносном смысле, - что придумали преступники, и чему удивились молдавские прокуроры

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Впервые молдавские прокуроры столкнулись с необычной схемой отмывания денег в прямом и переносном смысле, сообщил заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян на пресс-конференции во вторник.

Доллары США
© Sputnik/ Mihail Kutuzov
В Молдове вскрыта тайная сеть по отмыванию миллионов долларов

"Дело связано с контрабандой валюты и отмыванием денег. Причем отмывание в самом прямом смысле этого слова. Речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Республики Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. Преступным путем они завозили в республику деньги — евро, выкраденные из банкоматов в странах ЕС. Затем в Кишиневе эти банкноты обрабатывались химическим путем и вводились в обращение", — отметил Бодян.

По его словам, по нормам безопасности, действующим на территории ЕС, во время вскрытия или попытки взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются.

"В данном случае речь идет о красной краске. Такая мера помогает в последствие найти краденные деньги при вводе их в обращение. Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение, а именно, отмывать такие деньги химическими растворами… Затем купюры высушивались, а после вводились в обращение на территории Кишинева", — пояснил Бодян.

Как отметил прокурор, правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали 23 и 25 января этого года. "Указанные граждане были пойманы с поличным в момент "отмывания" денег в прямом и переносном смысле", — добавил прокурор.

Глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората расследований МВД Молдовы Игорь Зглавуца добавил, что в декабре правоохранительные органы республики получили по каналам Европола предупреждение о том, что в ЕС действует несколько группировок, занимающихся вскрытием банкоматов.

"За каждым членом этой группировки была закреплена своя роль — кто-то ввозил контрабандным путем краденную из вскрытых банкоматов валюту, кто-то занимался логистикой — закупкой химической продукции, транспортом, съемом квартир. Они часто меняли съемные квартиры, потому что использовали химические растворы с достаточно специфическим запахом", — сказал Зглавуца.

Купюры и монеты евро
© Sputnik/ Eyetronic
Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

Схема по отмыванию $ 20 млрд: какова в ней роль судей>>>

В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17 с половиной тысяч евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр были окрашены красной краской.
Все подозреваемые задержаны на 30 дней. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 236 "Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг", 248 "Контрабанда" и 243 "Отмывание денег" Уголовного кодекса Молдовы. Согласно местному законодательству, виновным грозит 3-15 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранительные органы расследуют, каким образом подозреваемые завозили деньги на территорию Молдовы, а также ведут поиски сообщников задержанных на территории республики, стран ЕС и СНГ.

По теме

Официально: более 100 млрд евро отмывается ежегодно в Германии
Задержаны восемь иностранцев за отмывание больших сумм денег
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

  • Муслим Ибрагимов
    Экономический приоритет

    Транспортно-энергетический сектор является одним из главных приоритетов для развития экономики Азербайджана, считает экономист.

  • Михаил Саакашвили
    С политическим подтекстом

    Презентацию армянской версии книги "Пробуждение силы" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Ереване отменили по техническим причинам, но есть и другая версия.

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ислам Каримов
    Рождение Ислама

    Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.

  • ЮОГУ
    Учить по-русски

    Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рынок Алешина
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
Хроники последних дней Алёшинского рынка
Хроники последних дней Алёшинского рынка
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться