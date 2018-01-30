Молдавские прокуроры в шоке - преступники удивили своей хитростью

Отмывание денег в прямом и переносном смысле, - что придумали преступники, и чему удивились молдавские прокуроры

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Впервые молдавские прокуроры столкнулись с необычной схемой отмывания денег в прямом и переносном смысле, сообщил заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян на пресс-конференции во вторник.

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"Дело связано с контрабандой валюты и отмыванием денег. Причем отмывание в самом прямом смысле этого слова. Речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Республики Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. Преступным путем они завозили в республику деньги — евро, выкраденные из банкоматов в странах ЕС. Затем в Кишиневе эти банкноты обрабатывались химическим путем и вводились в обращение", — отметил Бодян.

По его словам, по нормам безопасности, действующим на территории ЕС, во время вскрытия или попытки взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются.

"В данном случае речь идет о красной краске. Такая мера помогает в последствие найти краденные деньги при вводе их в обращение. Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение, а именно, отмывать такие деньги химическими растворами… Затем купюры высушивались, а после вводились в обращение на территории Кишинева", — пояснил Бодян.

Как отметил прокурор, правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали 23 и 25 января этого года. "Указанные граждане были пойманы с поличным в момент "отмывания" денег в прямом и переносном смысле", — добавил прокурор.

Глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората расследований МВД Молдовы Игорь Зглавуца добавил, что в декабре правоохранительные органы республики получили по каналам Европола предупреждение о том, что в ЕС действует несколько группировок, занимающихся вскрытием банкоматов.

"За каждым членом этой группировки была закреплена своя роль — кто-то ввозил контрабандным путем краденную из вскрытых банкоматов валюту, кто-то занимался логистикой — закупкой химической продукции, транспортом, съемом квартир. Они часто меняли съемные квартиры, потому что использовали химические растворы с достаточно специфическим запахом", — сказал Зглавуца.

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В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17 с половиной тысяч евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр были окрашены красной краской.

Все подозреваемые задержаны на 30 дней. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 236 "Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг", 248 "Контрабанда" и 243 "Отмывание денег" Уголовного кодекса Молдовы. Согласно местному законодательству, виновным грозит 3-15 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранительные органы расследуют, каким образом подозреваемые завозили деньги на территорию Молдовы, а также ведут поиски сообщников задержанных на территории республики, стран ЕС и СНГ.