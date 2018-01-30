Полиция прокомментировала поджог флага Молдовы в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы прокомментировали инцидент с государственным флагом республики, установленным под Аркой Победы в центре Кишинева, который был подожжен.

В центре Кишинева подожгли государственный флаг>>>

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что край полотна флага обожжен.

"Национальная полиция предпринимает меры по идентификации человека (людей), совершившего этот поступок. Подробности будут позже. Уточняем, что многие пользователи разместили в течение часа в социальных сетях фотографии с подожженным государственным флагом, установленным под Аркой Победы в центре Кишинева", — отмечено в сообщении полиции на странице в Facebook.

Согласно статье 347 Уголовного кодекса страны, надругательство над национально-государственными символами (флагом, гербом, гимном) Республики Молдова или другого государства наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц (25 тысяч леев, что составляет примерно полторы тысячи долларов в пересчете по текущему курса Нацбанка Молдовы) или лишением свободы на срок до трех лет.