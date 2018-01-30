Произошел пожар в столовой школы в Молдове

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия, чтобы потушить огонь в столовой учебного заведения

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Крыша столовой школы в Кукурузень (Оргеевский район) загорелась во вторник днем, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Диана Цуцу.

"Звонок поступил в 13.20. Сгорела часть крыши столовой местной школы. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. В результате случившегося никто не пострадал", — сказала собеседница.

По ее словам, пожарные еще продолжают работать на месте происшествия.

В этом образовательном учреждении учатся порядка 140 детей. В момент возникновения возгорания в столовой, которая расположена в отдельном помещении, никого не было. Педагоги услышали хлопок, а затем увидели огонь. Тогда и вызвали пожарных.