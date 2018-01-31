Дикая история: 11-летнего ребенка нашли повешенным в доме тети

Пока родители на заработках за границей: в одном из молдавских сел найден повешенным 11-летний ребенок

КИШИНЕВ, 31 фев — Sputnik. Трагедия в селе Талмаза Штефан-Водского района: в пристройке дома родной тети найден повешенным 11-летний мальчик, у которого есть сестра-близнец.

"Сегодня, 31 января, около 15.30 в селе Талмаза района Штефан-Водэ нашли повешенным 11-летнего мальчика в пристройке жилого дома, который принадлежит родной тете ребенка", — сообщили в полиции.

Там отметили, что при осмотре тела погибшего сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков насильственной смерти.

"Несовершеннолетний вместе с сестрой-близнецом жили с бабушкой и дедушкой в селе Талмаза, так как их родители находятся на заработках за границей", — подчеркнули в полиции.

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Правоохранительные органы занимаются расследованием происшествия.