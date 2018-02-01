Новые жертвы зимы: два человека погибли

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. В течение суток два человека в Молдове погибли, отравившись угарным газом. Об этом сообщили в четверг в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Жертвы зимы: в Страшенах целая семья угорела

Первый случай произошел в Сынджерей Ной накануне, где нашли мертвой в собственном доме 55-летнюю женщину. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления. Специалисты предполагают, что установленная в помещении печь была неисправной.

Вторая трагедия случилась в селе Джамэна Новоаненского района. Еще 21 января 41-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Здесь также идет речь о неисправности печи. Спустя десять дней мужчина скончался.

Правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Пожарные обращают внимание на необходимость соблюдения правил противопожарной безопасности и призывают не пользоваться неисправными обогревательными приборами. Чтобы не отравиться следует постоянно проветривать помещения.