Что ждет в суде "сатану на дорогах" Молдовы

Окрещенный в сети "сатаной на дорогах" адвокат, будучи в стельку пьяным, сбил четырех человек и теперь предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в суд материалы по делу адвоката, в пьяном виде сбившего четырех человек на пешеходном переходе, сбежавшего с места ДТП и угрожавшего оружием гражданским.

Данный инцидент произошел 18 декабря 2017 года на бульваре Зелинского в столичном секторе Ботаника. Автомобиль "Suzuki Vitara", за рулем которого находился 34-летний адвокат, вылетел на запрещающий сигнал светофора и сбил двух женщин с двумя маленькими детьми, которые переходили улицу по пешеходному переходу на зеленый свет.

После случившегося он даже не остановился, поехав дальше. Как сообщили очевидцы, несколько свидетелей погнались за нарушителем. В итоге он стал угрожать им пистолетом. Позже злоумышленника задержали патрульные. Тем не менее он продолжил оскорблять свидетелей, что доказывает появившееся в сети видео.

Проведенный тест показал наличие у адвоката 0,84 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. После случившегося мужчину арестовали за вождение транспортного средства в нетрезвом виде и угрозу убийства. Прокуратура открыла два уголовных дела.

За содеянное ему грозит штраф до 67,5 тысячи леев, 200-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 4 лет с лишением водительских прав на 3-5 лет.

В этой леденящей кровь истории есть странный, если не сказать — мистический нюанс>>>>

В сети адвоката уже окрестили "сатаной на дорогах" за номер его автомобиля AID 666.