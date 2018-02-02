Какое наказание ожидает кишиневского контрабандиста "Сашку-Цыгана"

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Прокуратура направила в суд дело о незаконном провозе товаров широкого потребления в Молдову.
Сообщается, что в ОПГ входили восемь человек. Он закупали большими партиями продукция на Седьмом километре, что под Одессой и через Приднестровье ввозили ее в Молдову.
Молдаванин перевозил четверть миллиона пачек контрабандных сигарет >>>
Глава ОПГ носит прозвище Саша Цыган, он и двое его сообщников находится под предварительным арестом. На контрабанде группа заработала 1,7 миллиона леев.
За подобные преступления тем, кто будет признан виновным, грозит до 10 лет тюрьмы.