Какое наказание ожидает кишиневского контрабандиста "Сашку-Цыгана"

Продукты и другие различные товары везла из Одессы в Молдову группа контрабандистов, члены ОПГ, включая лидера "Сашку-Цыгана", скоро предстанут перед судом

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Прокуратура направила в суд дело о незаконном провозе товаров широкого потребления в Молдову.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Раскрыта схема, как таможенники пропускали контрабанду через границу

Сообщается, что в ОПГ входили восемь человек. Он закупали большими партиями продукция на Седьмом километре, что под Одессой и через Приднестровье ввозили ее в Молдову.

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Глава ОПГ носит прозвище Саша Цыган, он и двое его сообщников находится под предварительным арестом. На контрабанде группа заработала 1,7 миллиона леев.

За подобные преступления тем, кто будет признан виновным, грозит до 10 лет тюрьмы.