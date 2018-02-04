Трагедия в одном из сел Молдовы: 18-летняя девушка покончила с собой

Кошмарные выходные в одном из молдавских сел: утром в ДТП погиб молодой полицейский, а спустя всего несколько часов 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Две смерти в один день — после того, как в субботу в населенном пункте Кошница Дубоссарского района пьяный водитель насмерть сбил полицейского, село сотрясла новость о самоубийстве 18-летней девушки. Информацию о произошедшем подтвердил председатель района Дубоссары Григорий Поличинский.

"Полный шок! Вторая молодая жизнь оборвалась в Кошнице за один день… Что же выделаете, дорогие дети?!… Все еще обсуждали трагедию, которая произошла утром, обстоятельства ДТП, и вот вечером мы были шокированы вестью о еще одной трагедии — девушка из этого же села покончила с собой. Ей было всего 18 лет…", — написал Поличинский на своей странице в соцсети Facebook.

Речь идет об ученице 12 класса. Как отмечают пользователи соцсетей — односельчане погибшей, девушка в момент совершения самоубийства находилась дома одна. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Утром в субботу погиб полицейский инспектората по патрулированию 28-летний Константин Мелека. Его сбил автомобиль BMW, за рулем которого был 21-летний молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм мужчина скончался на месте.